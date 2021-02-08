Специалистов Кыргызстана вовлекут к производству вакцины от ковида

В странах ЕАЭС будет совместно производиться вакцина от коронавируса. Сейчас на площадке Евразийской экономической комиссии, как сообщили в ней, активно обсуждается вопрос о вовлечении в развитие совместных производств фармпроизводителей Армении и Кыргызстана.

В ближайшее время, по информации ЕЭК, должно начаться производство вакцины "Спутник V" в Беларуси. Уже подписан ряд соглашений о взаимодействии в части локализации производства, налажен трансфер соответствующих технологий.

Такой трансфер наладил с Россией и Казахстан. Минздрав этой республики и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) к настоящему моменту проработали необходимые организационные моменты и запустили линию по изготовлению вакцины на мощностях Карагандинского фармацевтического комплекса. Предполагается, что объемы выпуска достигнут 300 тысяч доз вакцины ежемесячно.

На данный момент уже произведено более 90 тысяч доз, которые будут направлены для вакцинации населения после завершения всех регистрационных процедур. Всего в Казахстане намечено произвести не менее двух миллионов доз вакцины "Спутник V".

В целом же, по информации ЕЭК, ее промышленный блок завершает разработку плана мероприятий по производству стратегически важных лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций для медицинского применения, производство которых должно быть обеспечено в Евразийском экономическом союзе.

Вопросы лекарственной безопасности Союза в связи с пандемией коронавируса были рассмотрены на совещании глав государств ЕАЭС в апреле 2020 года при обсуждении текущей ситуации в промышленности. Участники совещания тогда отметили важность и своевременность разработки названного плана. Соответствующее поручение получила ЕЭК. А в декабре план по производству стратегически важных лекарственных препаратов был доработан, одобрен представителями уполномоченных органов стран ЕАЭС и вынесен на общественное обсуждение на сайте ЕЭК.

Помимо мер, направленных на стимулирование развития фармацевтической промышленности Союза и углубления кооперации с целью импортозамещения таких медикаментов, планом предусматривается и создание совместных производств вакцины от коронавирусной инфекции. Учитывая неотложность этой задачи, о чем говорилось на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске 11 декабря прошлого года, ЕЭК и РФПИ начали прорабатывать вопрос организации совместных производств российской вакцины "Спутник V" в государствах Союза.