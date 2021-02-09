Нет конца скандальным шоу

Первый месяц 2021–го помахал нам ручкой. Подведем итоги?! А итоги, замечу, невеселые. И что тому причина, сказать сложно. То ли за долгие месяцы карантина и самоизоляции представители сферы культуры просто расслабились и, уйдя в Сеть, потеряли интерес к живым мероприятиям. То ли случилось, чего все так боялись - потенциальные зрители отвыкли от походов в кино, театры и музеи. А раз интерес к твоему творчеству потерян, зачем стараться? Так или иначе, но самыми громкими событиями января, к величайшему сожалению, стали два некрасивых скандала.

Нешуточные страсти кипели вокруг интернет–шоу певца Курала Чокоева. Благодаря бдительному оку бывшего уже главы Минкульта Нуржигита Кадырбекова о его существовании узнали в начале года даже те, кто от предмета обсуждения был далек. Выпуски программы с участием отечественных звезд большой и малой величины некоторое время назад еще можно было посмотреть на YouTube. Но после чересчур бурного интереса общественности шоу вдруг стало недоступно для просмотра. А чуть позже на своей страничке в Instagram Курал Чокоев и вовсе объявил о его закрытии, объяснив это тем, что получил много критических отзывов, а мнение публики для него ценно. А еще шоумен извинился перед теми, кого его детище оскорбило.

Из–за чего же весь сыр–бор?! Провокационное шоу строилось на том, что в студию приглашался известный персонаж, а ведущий с помощниками подшучивали над ним, не стесняясь пошлых шуток и нецензурных выражений. Подобные шоу существуют и в других странах, но Кыргызстан к такому контенту оказался не готов совершенно.

Приглашенными на этот раз "посчастливилось" стать двум Кайратам - Примбердиеву и Салмакееву (известен под псевдонимом Кайрат Кыргыз). Глава Минкульта заявил о том, что одного из проштрафившихся нужно лишить звания заслуженного артиста КР, как не оправдавшего оказанного ему высокого доверия, запретить концерты. Подведомственным медиаорганизациям тут же поручили не выпускать в эфир клипы певцов, а независимым СМИ рекомендовали к данному бойкоту присоединиться. Потом, правда, выяснилось, что лишение кого–либо званий в прерогативу Минкульта не входит. Посему ограничились лишь нагрудным знаком "Отличника культуры", который отобрали у Кайрата Кыргыза.

Но... с подачи главы министерства на певцов обрушилось уже народное негодование. Дошло то того, что семье Кайрата Примбердиева начали угрожать. И это, несмотря на то, что артисты публично принесли свои извинения кыргызстанцам за то, что согласились участвовать в шоу более чем сомнительной репутации. Коллеги же двух Кайратов и их поклонники в то же время требовали прекратить травлю. Да, оступились люди, но с кем не бывает?! Шоу, конечно, полное г..., но надо же быть милосердными! Известные артисты, поддерживая коллег, грозились сами отказаться от всех наград! Толку, мол, от них все равно никакого.

Дальше - больше. Заговорили о цензуре, репрессиях, нарушении свобод и прав человека, о том, что не артистов–де надо карать за мелкие проступки, а главу Минкульта в отставку отправлять.

А вот завершилось все как–то даже слишком благостно. В министерстве состоялась встреча его главы с Куралом Чокоевым и Кайратом Примбердиевым, где обсуждались проблемы в области культуры: поиск новых талантов, вывод их на международную арену, использование фонограмм и прочее. Встреча прошла, как говорят, в теплой атмосфере. Да, и вишенка на торте - совместное фото (все участники выглядят счастливыми).

Бурную реакцию общественности в январе вызвало и жгучее желание певицы и актрисы Самары Каримовой стать директором Ошского государственного музыкального училища имени Ниязалы. Эта история длится не первый год. Заслуженная артистка КР была назначена руководителем училища еще в 2018–м. Затем тогдашний глава Минкульта Азамат Жаманкулов отменил приказ о ее назначении. Певица подала иск в суд о незаконном увольнении. Суд встал на ее сторону. Но восстановиться в должности артистке не удалось. Когда в январе Самара Каримова прибыла на рабочее место, коллектив училища выступил против нее, заявив, что его устраивает нынешний. Не обошлось без милиции, вскрытия дверей, смены замков, митингов преподавателей, которые считали, что Каримовой следует заниматься тем, что она лучше всего умеет, то есть быть на сцене, а не в кресле руководителя.

И вот умница и красавица публично в соцсетях заявляет о том, что отказывается от должности, так как коллектив настроен против, плюс ее светлый образ очернен продажными журналистами. Каримова добавила, что, несмотря ни на что, полна оптимизма и уверена, что сможет внести свой вклад в развитие культуры страны, занимаясь иными проектами. Для тех, кто с творчеством Самары Каримовой не знаком, скажем, что она эстрадная певица и артистка Ошского драмтеатра, обладатель миллиона подписчиков в кыргызскоязычном сегменте Instagram и так называемой серебряной кнопки YouTube, которую дают человеку, чей канал набирает сто тысяч подписчиков. Кстати, несколько лет назад Каримову назначили на должность директора музея "Сулайман–Тоо" в Оше, но тогда его коллектив также не принял нового руководителя.

И все бы ничего, но и на этом история не закончилась. Назначенный на должность руководителя училища с испытательным сроком в три месяца Ильяз Ташболот уулу тоже не пришелся ко двору, хотя и является его преподавателем. По всей видимости, сие долгоиграющее скандальное реалити–шоу продолжится.