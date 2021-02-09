Революционную линзу изобрели для камер смартфонов

Стартап Metalenz создал единую систему плоских линз с наноструктурами для камер смартфонов. Разработчики утверждают, что новые подходы к разработке датчиков сделают сенсоры камер смартфонов меньше, точнее и энергоэффективнее, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт компании.

По заявлениям инженеров стартапа во главе с соучредителями Робертом Девлином и Федерико Капассо, компания Metalenz создала единую систему плоских линз, которая использует технологию, называемую оптическими метаповерхностями. Такая камера может создавать изображение более высокого качества, чем традиционная система, собирать больше света для более ярких фотографий и даже обеспечивать новые формы восприятия, занимая при этом меньше места.

Разработчики утверждают, что новые подходы к разработке датчиков сделают сенсоры камер меньше, точнее и энергоэффективнее. В конструкции Metalenz используется одна линза, построенная на стеклянной пластине размером от 1×1 до 3×3 миллиметра вместо использования пластиковых и стеклянных элементов линз, наложенных друг на друга над датчиком изображения.

Встроенные внутрь наноструктуры толщиной в одну тысячную ширины человеческого волоса изгибают световые лучи таким образом, что устраняются многие недостатки систем с одним объективом, такая камера также лучше справится с ночным режимом.

Серийное производство Metalenz начнется к концу года. Его первое приложение будет служить в качестве системы линз 3D-сенсора в смартфоне. Один из основателей стартапа Роберт Девлин заявил, что современные 3D-датчики, такие как камера Apple TrueDepth для Face ID, активно освещают лазерами для сканирования лиц, но это может истощить аккумулятор телефона. По его мнению, поскольку Metalenz может направлять больше света на датчик изображения, это помогает экономить электроэнергию.

Давлин подчеркнул, что технологию Metalenz можно использовать во всем - от медицинских приборов до камер дополненной и виртуальной реальности и автомобильных камер.

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