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В КР идет подготовка к первому визиту Садыра Жапрова в Россию

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- Екатерина Улитина
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8 февраля 2021 года Министр иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Казакбаев принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Кыргызской Республике Николая Удовиченко. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе встречи собеседники обсудили качественную и содержательную проработку предстоящих мероприятий на высшем уровне с участием руководства двух стран, обменялись мнениями по ряду актуальных вопросов кыргызско-российского двустороннего взаимодействия, в том числе по преодолению негативных последствий пандемии COVID-19, а также в рамках международных организаций и региональных объединений.

Министр Руслан Казакбаев отметил, что кыргызская сторона придает большое значение предстоящему визиту Главы Кыргызской Республики в Российскую Федерацию, который должен придать дополнительный импульс кыргызско-российским отношениям и заложить основы для эффективного политического взаимодействия в атмосфере взаимопонимания и доверия в духе союзнических отношений и стратегического партнерства.

Глава внешнеполитического ведомства Кыргызстана сообщил, что в ходе предстоящих внешнеполитических контактов кыргызская сторона рассчитывает обсудить вопросы в сфере экономики, сельского хозяйства, создания благоприятных условий для взаимной торговли, реализации совместных проектов в области энергетики, недропользования и промышленной кооперации.

Со своей стороны, Посол Н.Удовиченко подтвердил готовность российской стороны к проведению предметного диалога по указанным актуальным вопросам повестки дня кыргызско-российских двусторонних отношений и заверил, что информирует Москву по всем обозначенным кыргызской стороной вопросам.

Сторонами выражена надежда на рассмотрение всех запланированных мероприятий, дальнейшую интенсификацию всего комплекса кыргызско-российского сотрудничества с учетом стабилизации эпидемиологической ситуации в двух странах.


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URL: https://www.vb.kg/397121
Теги:
визит, президент, Россия, Кыргызстан, МИД, Руслан Казакбаев
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