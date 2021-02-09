AMEDIATEKA в приложении O!TV: любимые сериалы и фильмы у вас в смартфоне!

Пользователи мобильного приложения O!TV, которые впервые подключатся к онлайн-кинотеатру AMEDIATEKA, получат промодоступ к сервису на 7 дней.
Для подключения услуги вам достаточно скачать приложение O!TV и набрать команду *765*1#. Промопериод будет действовать 7 дней с момента подключения, а начиная с 8-го дня доступ к онлайн-кинотеатру АMEDIATEKA будет продлеваться в соответствии со стандартными условиями – 15 сомов в сутки. Сервис доступен для подключения всем абонентам О! везде, где есть интернет, на всех популярных тарифах линейки "Переходи на О!". Подробнее на сайте o.kg.
*по версии IMDb
Стоимость указана с учётом НДС, без НсП. Доступ к контенту предоставляется видеосервисом AMEDIATEKA посредством технических ресурсов ООО "НУР Телеком" и ОсОО "ДиасТВ".