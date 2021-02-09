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AMEDIATEKA в приложении O!TV: любимые сериалы и фильмы у вас в смартфоне!

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- Ринат Кольцов
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Пользователи мобильного приложения O!TV, которые впервые подключатся к онлайн-кинотеатру AMEDIATEKA, получат промодоступ к сервису на 7 дней.

Онлайн-кинотеатр AMEDIATEKA в приложении O!TV – это:

  1. сотни знаменитых сериалов и фильмов от ведущих студий (HBO, Showtime, CBS, Sky, LIONSGATE, BBC) одновременно со всем миром;
  2. горячие новинки и хиты в вашем смартфоне, ноутбуке и телевизоре;
  3. долгожданные премьеры в профессиональной озвучке на русском языке и на языке оригинала с русскими субтитрами;
  4. контент в качестве Full HD и без перерывов на рекламу;
  5. бесплатный интернет-трафик в сети О! при просмотре для пользователей услуги.

Для подключения услуги вам достаточно скачать приложение O!TV и набрать команду *765*1#. Промопериод будет действовать 7 дней с момента подключения, а начиная с 8-го дня доступ к онлайн-кинотеатру АMEDIATEKA будет продлеваться в соответствии со стандартными условиями – 15 сомов в сутки. Сервис доступен для подключения всем абонентам О! везде, где есть интернет, на всех популярных тарифах линейки "Переходи на О!". Подробнее на сайте o.kg.

AMEDIATEKA – смотри лучшие сериалы планеты* одновременно со всем миром!

*по версии IMDb

Стоимость указана с учётом НДС, без НсП. Доступ к контенту предоставляется видеосервисом AMEDIATEKA посредством технических ресурсов ООО "НУР Телеком" и ОсОО "ДиасТВ".


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URL: https://www.vb.kg/397129
Теги:
#O!, PR
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