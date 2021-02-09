АКС ГКНБ: Выявлены новые факты коррупции в судебной системе

Выявлены новые факты коррупции в судебной системе, заявляет пресс-служба АКС ГКНБ КР.

Задержан руководитель проектами УИТ "Адилет сот" при Судебном департаменте при Верховном суде КР.

АКС ГКНБ КР установлено, что в июне 2018 года должностными лицами Судебного департамента при Верховном суде КР для разработки и внедрения автоматизированной информационной системы "Реестр должников судебной системы КР" для подразделений служб судебных исполнителей (ПССИ) в упрощенном порядке был проведен тендер и заключен фиктивный договор с одной из IT-компаний на общую сумму 2 млн 385 тыс. сомов.

"Однако, в 2018 году вышеуказанный программный продукт был уже разработан и внедрен ПССИ специалистами УИТ "Адилет сот" за счет заработной платы, а также официально запатентован в Кыргызпатенте. Несмотря на это, должностные лица Судебного департамента при ВС КР вступив в преступный сговор с представителем IT-компании заключили указанный фиктивный договор на разработку уже имеющегося программного продукт, а денежные средства в сумме 2 млн 385 тыс. сомов были присвоены участниками коррупционной схемы", - сообщают в ведомстве.

По результатам проведенных следственных действий по подозрению в совершении преступления был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР гражданин С.К.А., непосредственно руководивший проектом по разработке и внедрению АИС "Реестр должников судебной системы КР".

Следствие по данному уголовному делу устанавливаются и другие должностные лица судебной системы, причастные к совершению данного преступления.

Отмечается, что данная IT-компания проходит по другому уголовному делу, связанному с коррупцией при разработке и внедрении АИС "Местный суд", по которому одним из фигурантов является председатель Верховного суда КР Гульбара Калиева.

По данному факту Генеральной прокуратурой КР внесено представление в Дисциплинарную комиссию при Совете судей КР, где рассматривается вопрос о привлечении ее к уголовной ответственности.