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Проект новой Конституции КР вынесен на общественное обсуждение

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- Оксана Гут
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Проект новой Конституции Кыргызской Республики размещен на официальном сайте Жогорку Кенеша.

Конституционное совещание, обсудив проект Конституции, инициированный депутатами Жогорку Кенеша и размещенный 17 ноября 2020 года на официальном сайте парламента, передало его вновь на рассмотрение инициаторам.

"В этой связи, на официальном сайте Жогорку Кенеша был заменен проект Конституции, размещенный 17 ноября 2020 года, на проект с учетом предложений Конституционного совещания", - отмечают в пресс-службе парламента.

Предложения и замечания просят сообщать по телефону: 0312 63 86 92.

Напомним, Конституционное совещание было создано указом исполняющего обязанности президента, торага Жогорку Кенеша КР Таланта Мамытова от 20 ноября 2020 года.

Инициаторами проекта Конституции являются депутаты Жогорку Кенеша: Шаршенбек Абдыкеримов, Алиярбек Абжалиев, Нургазы Айдаров, С Салайдин Айдаров, Азамат Арапбаев, Гульшат Асылбаева, Мирлан Бакиров и другие. В целом среди инициаторов значится 80 парламентариев.


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URL: https://www.vb.kg/397142
Теги:
закон, Конституция, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат
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