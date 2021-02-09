Задержан экс-председатель ОАО "Международный аэропорт "Манас" Эмир Чукуев

Задержан экс-председатель правления ОАО "Международный аэропорт "Манас" Эмир Чукуев. Об этом редакции VB.KG сообщили в правоохранительных органах.

Сообщается, что решением Ленинского районного суда Бишкека ему избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, ранее Генпрокуратура КР сообщала, что транспортная прокуратура выявила коррупционную схему по незаконному предоставлению преференций иностранной компании "Гата Эйрланс" для совершения пассажирских и грузовых авиарейсов.

В результате действий Албека Ибраимова и других сотрудников компании сумма ущерба, причиненного государству с 1 июня 2016 года и 1 ноября 2020 года, составила $12 млн или 893 млн сомов.

По подозрению в причастности к коррупционной схеме задержан глава дирекции аэропорта Нурсултан Белеков.

Кроме того, под подозрение попал и бывший председатель правления ОАО Эмир Чукуев.