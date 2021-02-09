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Задержан экс-председатель ОАО "Международный аэропорт "Манас" Эмир Чукуев

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- Бакыт Басарбек
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Задержан экс-председатель правления ОАО "Международный аэропорт "Манас" Эмир Чукуев. Об этом редакции VB.KG сообщили в правоохранительных органах.

Сообщается, что решением Ленинского районного суда Бишкека ему избрана мера пресечения в виде ареста.

Напомним, ранее Генпрокуратура КР сообщала, что транспортная прокуратура выявила коррупционную схему по незаконному предоставлению преференций иностранной компании "Гата Эйрланс" для совершения пассажирских и грузовых авиарейсов.

В результате действий Албека Ибраимова и других сотрудников компании сумма ущерба, причиненного государству с 1 июня 2016 года и 1 ноября 2020 года, составила $12 млн или 893 млн сомов.

По подозрению в причастности к коррупционной схеме задержан глава дирекции аэропорта Нурсултан Белеков.

Кроме того, под подозрение попал и бывший председатель правления ОАО Эмир Чукуев.


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URL: https://www.vb.kg/397147
Теги:
задержание, Албек Ибраимов, Аэропорт "Манас", Эмир Чукуев, МВД
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