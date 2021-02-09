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Проект Конституции. Президент сможет избираться на два срока по пять лет

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- Екатерина Улитина
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В проекте новой Конституции существенно расширены полномочия президента. Глава государства назначает судей, Генерального прокурора, главу Счетной палаты, возглавляет исполнительную власть и курирует внешнюю политику.

По новой конституции президент избирается на пять лет. Одно и то же лицо не может быть избрано президентом более чем на два срока.

Кроме того, в проекте новой конституции должность премьер-министра отсутствует. Кабинет министров возглавляет председатель. В новой системе предлагается ввести должности государственного секретаря и уполномоченного по правам ребенка.

Полномочия президента:

Глава государства определяет структуру и состав Кабинета министров, и с согласия Жогорку Кенеша назначает председателя кабинета министров и членов кабинета министров.

Президент может по собственной инициативе, с учетом предложений Жогорку Кенеша или Курултая освободить от должностей членов кабмина. Он назначает глав местных администраций, государственного секретаря, уполномоченного по правам ребенка.

Кроме того, президент может назначить референдум по своей инициативе или после обращения 300 тысяч граждан. Глава государства вправе вносить законопроекты в Жогорку Кенеш, а также назначать судей местных судов, предложенных Советом судей.

Президент представляет Жогорку Кенешу претендентов на посты председателей Верховного и Конституционного суда. Он также предлагает парламенту половину кандидатов на посты членов Центральной избирательной комиссии.

По проекту новой Конституции, глава государства сможет без предварительного предупреждения вводить режим чрезвычайного положения на отдельных территориях республики. О таком решении Жогорку Кенеш должен быть незамедлительно проинформирован.

Напомним, ранее на референдуме большинство проголосовало за президентскую форму правления. В ближайшие месяцы планируется провести еще один референдум, на который вынесут проект новой Конституции. Документ сегодня опубликован на сайте Жогорку Кенеша.


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URL: https://www.vb.kg/397149
Теги:
Конституция, президент, референдум, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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