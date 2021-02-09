В конце недели завершится утверждение структур ведомств - премьер-министр

В конце недели будет завершена работа по утверждению структур государственных ведомств. Об этом в ходе совещания с руководителями структурных подразделений Аппарата правительства сообщил премьер-министр Улукбек Марипов.

Премьер-министр отметил, что перед новым составом правительства стоит ответственная задача - в краткие сроки провести реформы в каждом секторе, в каждой отрасли, при этом данные изменения должны быть ощутимыми для граждан и принести результаты по улучшению их уровня жизни.

"Предстоят большие изменения, необходимо быстрее, не откладывая на потом, решать масштабные социальные, экономические, технологические задачи. Общественность возлагает на нас большие надежды", - сказал Улукбек Марипов и добавил, что в конце недели будет завершена работа по утверждению структур государственных ведомств.

Глава правительства подчеркнул, что начата работа по планомерному исполнению пяти подписанных указов Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова.

"Президент поставил перед нами конкретные задачи: защита собственности и поддержка предпринимателей и инвесторов, реформирование горнодобывающей отрасли, новая кадровая политика, реформы в миграционной политике, в области духовно-нравственного развития и физического воспитания личности. Их реализация предусматривает новый подход к государственному управлению, в том числе на всех уровнях власти, при этом немаловажным является открытость и прямой диалог с населением",- сказал глава правительства.

Он также добавил, что в рамках рабочей поездки в город Алматы (Республика Казахстан) члены правительственной делегации приняли участие в работе пленарной сессии цифрового форума "Цифровая перезагрузка: рынок в новую реальность".

"Развитие цифровых технологий у наших соседей находится на высоком уровне. Все государственные услуги цифровизированы, начиная с выдачи официальных документов и заканчивая оплатой общественного транспорта. Нам есть к чему стремиться. Работа по цифровизации всех государственных услуг должна быть на особом контроле", - сказал Улукбек Марипов.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул важность принятия всех необходимых мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции, подготовке к весенне-полевым работам, а также работе по проведению анализа эффективности существующих нормативных правовых актов.

"При принятии нормативных правовых актов необходимо проводить комплексную работу по исключению их дублирования. Нужно уделять внимание качеству документов, а не их количеству", - заметил он.

В завершение Улукбек Марипов призвал руководителей структурных подразделений Аппарата Правительства объединить все усилия для достижения самых смелых планов, отметив, что правительство приложит все усилия, чтобы оправдать доверие народа и Президента Кыргызской Республики.