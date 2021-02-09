В РФ выступили за улучшение работы с зарубежными соотечественниками

"Соотечественники - России, Россия - соотечественникам: как использовать потенциал взаимодействия?" - международный круглый стол под таким названием прошел в Ростове-на-Дону. Заявлено, что по его итогам будет выпущен сборник статей и подготовлены практические рекомендации.

Главными целями мероприятия, как сообщили в оргкомитете, стали анализ положения российских соотечественников и Русского мира в зарубежных странах, выработка предложений по оптимизации взаимодействия между ними и Российским государством.

Дискуссия была организована Центром общественного и информационного сотрудничества "Европа" (Ростов-на-Дону) при финансовой и организационной поддержке Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом (Москва). Участниками "круглого стола" стали известные ученые, общественные деятели из России и стран ближнего и дальнего зарубежья, депутаты Государственной Думы, в том числе эксперты из Беларуси, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Чехии, Сербии, Италии.

Обсуждались вопросы правовой защиты российских соотечественников, опыт их общественной самоорганизации, культурные, гражданские, политические аспекты активности. Большое внимание было уделено региональной проблематике в работе с этими людьми.

В некоторых странах они, как отметил депутат Госдумы РФ от Ростовской области, первый заместитель Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, оказались в трудной ситуации, подвергаются преследованиями из-за развернувшейся вокруг России русофобской политики.

"Мы постоянно находится на связи с теми людьми, которые попадают в такие ситуации. За прошлый год получили более 400 заявлений от наших соотечественников, и постарались максимально всем помочь. Среди острых проблем, которые я услышал на круглом столе, - поступление детей в высшие учебные заведения, получение упрощённого гражданства, вопросы сохранения нашего русского языка", - сообщил Водолацкий.

Он также подчеркнул важность использования опыта городов-побратимов в развитии международного муниципального сотрудничества, призвал отрабатывать его новые форматы.

"Мы хотим, - поделился планами депутат, - разработать такую программу, по которой высшие учебные заведения городов-побратимов смогут заключать между собой соглашения, и в течение года проводить различные спортивные мероприятия, фестивали, обмениваться студентами. Если мы хотим сохранить своё присутствие и сделать так, чтобы наши соотечественники, чувствовали себя комфортно, то нам необходимо реализовать среди молодёжи эту программу".

Соответствующая проблематика обсуждалась в эти же дни на встрече в Москве исполнительного директора Фонда поддержки и защиты прав соотечественников за рубежом Александра Удальцова с директором Института Русского зарубежья Сергеем Пантелеевым.

Собеседники рассмотрели актуальные вопросы информационной и экспертной поддержки такой работы по правозащитному направлению. И отметили важность использования уже имеющегося экспертного опыта правозащитных структур соотечественников, создания новых точек роста, ориентированных на молодежь. По итогам встречи намечены планы сотрудничества, механизмы их реализации.

Напомним, что тема работы с соотечественниками, проживающими за рубежом, обсуждалась и на состоявшемся 5 февраля оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности, которое провел президент России Владимир Путин. Говоря о государственной политике в сфере международного гуманитарного сотрудничества и работы с соотечественниками за рубежом", он отметил, что "это большой пласт работы, мы все отдаём себе отчёт в том, насколько она важна".

Глава государства подчеркнул важность такой работы "не только для тех людей, которые за границей живут, за границами Российской Федерации, но чувствуют свою связь с исторической Родиной", но и для самих россиян - "в силу целого ряда обстоятельств, их много".