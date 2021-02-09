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АКС ГКНБ: Директор школы в Таласской области присваивала зарплаты учителей

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- Бакыт Басарбек
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АКС ГКНБ Кыргызской Республики в рамках проводимых мероприятий по демонтажу устойчивых коррупционных проявлений в сфере образования выявлен факт незаконного присвоения части заработной платы учителей директором средней школы в Таласской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, установлено, что директор средней школы Таласской области, злоупотребляя должностным положением, присваивала денежные средства работников данной школы, угрожая увольнением.

Помимо этого, при обыске служебного кабинета директора указанной школы были изъяты 9 банковских карт для начисления заработной платы, принадлежащих учителям и техническому персоналу указанного образовательного учреждения, с которых она периодически снимала денежные средства.

Указанный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступления предусмотренного ст. 320 (Злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса КР.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к указанной схеме.


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URL: https://www.vb.kg/397158
Теги:
зарплата, Таласская область, школа, АКС ГКНБ, Кыргызстан, учителя
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