АКС ГКНБ: Директор школы в Таласской области присваивала зарплаты учителей

АКС ГКНБ Кыргызской Республики в рамках проводимых мероприятий по демонтажу устойчивых коррупционных проявлений в сфере образования выявлен факт незаконного присвоения части заработной платы учителей директором средней школы в Таласской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, установлено, что директор средней школы Таласской области, злоупотребляя должностным положением, присваивала денежные средства работников данной школы, угрожая увольнением.

Помимо этого, при обыске служебного кабинета директора указанной школы были изъяты 9 банковских карт для начисления заработной платы, принадлежащих учителям и техническому персоналу указанного образовательного учреждения, с которых она периодически снимала денежные средства.

Указанный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступления предусмотренного ст. 320 (Злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса КР.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других лиц, причастных к указанной схеме.