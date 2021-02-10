В Бишкеке назначен новый исполняющий обязанности мэра

Премьер-министр Улукбек Марипов назначил нового исполняющего мэра Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Исполнять обязанности главы города до избрания нового мэра будет Бактыбек Кудайбергенов.

Другим решением премьер-министра Улукбека Марипова отменено решение о назначении Эрмека Нургазиева исполняющим обязанности мэра города Бишкек Кыргызской Республики, до избрания нового мэра города Бишкек Кыргызской Республики.

Напомним, накануне Эрмек Нургазиев был представлен в качестве и.о. мэра коллективу мэрии, он дал пресс-конференцию. Однако назначение вызвало недовольство у горожан, так как Нургазиев был замешан в скандалах с долевым строительством. Публике он стал известен после того как на собрании ударил женщину, защищающую права дольщиков. Президент Садыр Жапаров в социальных сетях отметил, что хотя Эрмек Нургазиев при личной встрече произвел хорошее впечатление, люди замешанные в скандалах и уголовных расследованиях не должны занимать такие посты как мэра столицы.