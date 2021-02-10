Бакыт Сыдыков назначен председателем правления Нацэнергохолдинга

Министр энергетики и промышленности КР Кубанычбек Турдубаев представил коллективу Национального энергохолдинга назначенного председателя правления Бакыта Сыдыкова. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания".

Турдубаев отметил, что Бакыт Сыдыков обладает многолетним опытом деятельности в энергетической сфере, внес значительный вклад в развитие отрасли.

"В настоящее время энергетика республики оказалась в сложном положении. Необходимо предпринять решительные меры, направленные на выход из сложившейся ситуации. Такие задачи поставлены перед нами Президентом Жапаровым. Национальный энергохолдинг должен стать важным звеном в реализации государственной политики в энергетической отрасли", - сказал министр и пожелал председателю правления успехов в ответственной деятельности.

Сыдыков в свою очередь выразил благодарность за оказанное доверие и подчеркнул, что намерен продолжить работу по усилению эффективности деятельности Национального энергохолдинга и его дочерних компаний в целях достижения ключевых показателей устойчивого развития отрасли.

Сыдыков Бакыт Муканалиевич

Образование:

1991-1996 – Кыргызский Технический Университет им. И. Раззакова, энергетический факультет, электроснабжение

1997-1999 – Кыргызский Государственный Национальный Университет, юридический факультет, юриспруденция (с отличием)

06.2016-07.2016 – курсы по повышению квалификации по программе "Возобновляемые источники энергии", США

Опыт работы:

С 09.02.2021 – Председатель Правления Национального энергохолдинга

07.2020-02.2021– заведующий Отделом комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользования Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

10.2019-07.2020 – заместитель заведующего Отделом комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользования Жогорку Кенеша Кыргызской Республики

09.2018-09.2019 – советник председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики

04.2018-09.2018 - исполнительный директор ОсОО "Спецэнергосервис"

2015-2018 – генеральный директор ОАО "Востокэлектро"

2010-2015 – начальник, главный инженер Западного РЭС ОАО "Северэлектро"

02.2010-06.2010 – заместитель технического директора ОАО "Северэлектро"

2002 -2010 – начальник Центрального участка, старший мастер, старший диспетчер Западного РЭС ОАО "Северэлектро"

1999-2002 – электромонтер, диспетчер Бишкекского ПЭС

1996-1999 – электрик завода АО "Факел", инженер-электрик Кыргызской телерадиокомпании

Классный чин: советник государственной гражданской службы 3 класса