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Бакыта Аманбаева планируют назначить послом Кыргызстана в США

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- Екатерина Улитина
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Бывший омбудсмен Бакыт Аманбаев может возглавить дипломатическую миссию Кыргызстана в США. По данным источников VB.KG его кандидатуру рассматривают на эту должность.

Официально Бакыт Аманбаев не утвержден на этот пост. Для назначения необходимо пройти сложную процедуру согласования, в том числе получить одобрение профильного комитета ЖК.

Бакыт Аманбаев является выпускником факультета политология, окончил Дипломатическую академию, учился в Университете Кеннеси (США). Начинал свою трудовую деятельность в качестве переводчика, работал корреспондентом радио "Свобода", возглавлял в разное время несколько кыргызскоязычных редакций газет. В 2013 году был назначен на пост Омбудсмена. В 2020 году участвовал на выборах в Жогорку Кенеш, в качестве кандидата от партии "Мекенчил".


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URL: https://www.vb.kg/397168
Теги:
посольство, США, Кыргызстан, посол
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