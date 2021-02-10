И.о. мэра обратился к горожанам. Рассказал о задачах, которые будет решать

Исполняющий обязанности мэра Бишкека Бактыбека Кудайбергенов обратился к бишкекчанам и рассказал о задачах, которые намерен решать, работая на посту.

"Город Бишкек имеет особое значение в силу своего статуса, как и в экономике, так и в политике, поэтому каждое предложение, проект, решение и жалоба горожанина будет внимательно рассмотрено, проанализировано и обдуманно – это основной принцип моей работы", - заявил Кудайбергенов.

В своем обращении он обозначил 10 задач, которые ставит перед собой для решения в кратчайшие сроки. "Вместе с тем ранее начатые работы по этим направлениям будут продолжены, возможно, с некоторыми корректировками", - говорится в обращении.

Стабилизация эпидситуации в столице, продолжение работы по противодействию КОВИД-19; Обеспечение открытости генплана города Бишкек; Обеспечение предельной прозрачности использования средств городского бюджета для горожан, как по доходной части, так и по расходной; Организация прозрачности деятельности каждой городской службы и предприятия; Повышение качества предоставления муниципальных услуг; Ускорение процесса перехода общественного городского транспорта на экологичный виды топлива, решение острых вопросов транспортного сектора; Цифровизация. Интеграция новых технологий в работу городских служб для решения вопросов бишкекчан в оперативном порядке; Внедрение оценки деятельности муниципальных служащих по принципам использования индикаторов KPI; В целях повышения инвестиционной привлекательности города обеспечение открытости информации по муниципальному имуществу и ресурсам, проведение мероприятий по стимулированию инвестиций в город Бишкек; Анализ выполнения ранее принятых программ, стратегий.

Бактыбек Кудайбергенов отметил, что команда вместе с горожанами планирует рассмотреть вопрос структуры мэрии, эффективности деятельности служб и предприятий.

"Дорогие горожане, вышеуказанные задачи при необходимости будут дополняться, вноситься коррективы по предложению горожан, более детальное планирование исполнение задач также будут обсуждены с горожанами.

Только совместными усилиями мы сможем в короткий промежуток времени обеспечить эффективное функционирование мэрии города Бишкек", - заключил и.о. мэра.

Напомним, ранее исполняющий обязанности мэра Бишкека Балбак Тулобаев ушел в отставку по собственному желанию. Вчера, 9 февраля, на его место был назначен Эрмек Нургазиев. После критики в соцсетях его сняли и на пост и.о. мэра был назначен Бактыбек Кудайбергенов.