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Максатбек Токтомушев подал в отставку

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- Бакыт Басарбек, Мария Стрельцова
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Муфтий Кыргызстана Максатбек Токтомушев подал в отставку. Об этом редакции VB.KG сообщают источники.

Напомним, сегодня был задержан главный бухгалтер ДУМК КР, который от имени руководства муфтията намеревался передать взятку в размере 100 тысяч долларов сотрудникам ГКНБ.

Следствием ГКНБ было установлено, что руководство муфтията в корыстных целях использовало денежные средства, внесенные паломниками для совершения "Хаджа", путем предоставления частным финансовым структурам крупных займов свыше 100 млн. сомов и получения ежемесячных процентных надбавок.

Максат ажы Токтомушев 7 лет занимал эту должность. Срок его полномочий истекал 4 марта 2021 года.


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URL: https://www.vb.kg/397171
Теги:
ГКНБ, муфтият, взятка, Максатбек ажы Токтомушев
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