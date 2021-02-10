Сотрудники таможни задержали контрабанду стоимостью более 3 миллионов сомов, сообщает пресс-служба ГТС.

В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного ввоза/вывоза товаров и транспортных средств на таможенную территорию Евразийского экономического союза, сотрудниками Оперативной таможни в Ошской области было остановлено транспортное средство марки "Mercedes-Benz 2538", под управлением гр. "А.Ы.А."

В ходе осмотра транспортного средства был обнаружен товар – лом, отходы меди и латуни, общим весом 9280 кг. Товар стоимостью более 3000000 сомов был ввезен из сопредельного государства с нарушением таможенного законодательства ЕАЭС.

Данный факт был зарегистрирован журнале учета информации ЕРПП. Собранные материалы переданы по подследственности.