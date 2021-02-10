Погода
$ 84.20 - 84.58
€ 101.27 - 102.52

Сотрудники таможни задержали контрабанду стоимостью более 3 миллионов сомов

274  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники таможни задержали контрабанду стоимостью более 3 миллионов сомов, сообщает пресс-служба ГТС.

В ходе проведения мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного ввоза/вывоза товаров и транспортных средств на таможенную территорию Евразийского экономического союза, сотрудниками Оперативной таможни в Ошской области было остановлено транспортное средство марки "Mercedes-Benz 2538", под управлением гр. "А.Ы.А."

В ходе осмотра транспортного средства был обнаружен товар – лом, отходы меди и латуни, общим весом 9280 кг. Товар стоимостью более 3000000 сомов был ввезен из сопредельного государства с нарушением таможенного законодательства ЕАЭС.

Данный факт был зарегистрирован журнале учета информации ЕРПП. Собранные материалы переданы по подследственности.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397172
Теги:
контрабанда, Кыргызстан, таможня
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  