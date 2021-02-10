Жизнь и творчество Айтурган Темировой в фотографиях

Айтурган Темирова - Заслуженная артистка Киргизской ССР (1987), Народная артистка Кыргызской Республики (2001).

Родилась в 1958 году в семье военных, окончила школу во Фрунзе.

В 14-лет дебютировала в фильме "Алые маки Иссык-Куля".

"Это у нее вышло так естественно, что потом, во время просмотра фильма, бабушка все время жалела внучку и сама украдкой вытирала слезы. Впрочем, игру Айтурган оценила не только бабушка. В 1972 году на Всесоюзном кинофестивале в Тбилиси юная актриса была удостоена награды за лучший дебют", - так писали о Темировой в журнале "Молодая гвардия" за 1982 год.

Она окончила музыкально-хореографическое училище им. М. Куренкеева и Кыргызский институт искусств им. Б. Бейшеналиевой.

В 1970-1980 годах снялась в ряде фильмов киностудий "Киргизфильм" и "Казахфильм", запомнилась зрителям по главным ролям в фильмах - лауреатах Всесоюзного кинофестиваля: "Волчья яма", "Белый пароход", в фильме "Снайперы" создала образ Алии Молдагуловой.

На днях в Бишкеке отметили юбилей - 50-летие актерского творчества Айтурган Темировой и фильма "Алые маки Иссык-Куля".

Фотографии из личного архива семьи Шамшиевых.