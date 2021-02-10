Погода
$ 84.20 - 84.58
€ 101.27 - 102.52

Финпол передал в суд 28 дел на чиновников Минтранса

214  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Финансовой полицией направлено в суд 28 досудебных производств по факту коррупции должностных лиц Минтранса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Финансовой полицией Кыргызской Республики окончены и направлены в суд 28 досудебных производств по фактам коррупции в Государственной дирекции автомобильной дороги при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики.

Как сообщалось ранее финансовой полицией выявлена коррупционная схема, действующая в период с 1 декабря 2018 года по 20 марта 2020 года и выраженная в преднамеренном изменении данных об автомашинах пересекающих КПП "Сосновка" и "Кара-Куль".

Согласно акту Счетной палаты Кыргызской Республики ущерб государственному бюджету от указанных коррупционных действий составил порядка 20 млн сомов, который силами Финансовой полиции практически полностью возмещен.

В настоящее время по досудебным производствам привлечены к уголовной ответственности по статье 319 (коррупция) Уголовного кодекса Кыргызской Республики должностные лица Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397181
Теги:
коррупция, Финполиция, ГСБЭП, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  