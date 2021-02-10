Финпол передал в суд 28 дел на чиновников Минтранса

Финансовой полицией направлено в суд 28 досудебных производств по факту коррупции должностных лиц Минтранса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Финансовой полицией Кыргызской Республики окончены и направлены в суд 28 досудебных производств по фактам коррупции в Государственной дирекции автомобильной дороги при Министерстве транспорта и дорог Кыргызской Республики.

Как сообщалось ранее финансовой полицией выявлена коррупционная схема, действующая в период с 1 декабря 2018 года по 20 марта 2020 года и выраженная в преднамеренном изменении данных об автомашинах пересекающих КПП "Сосновка" и "Кара-Куль".

Согласно акту Счетной палаты Кыргызской Республики ущерб государственному бюджету от указанных коррупционных действий составил порядка 20 млн сомов, который силами Финансовой полиции практически полностью возмещен.

В настоящее время по досудебным производствам привлечены к уголовной ответственности по статье 319 (коррупция) Уголовного кодекса Кыргызской Республики должностные лица Министерства транспорта и дорог Кыргызской Республики.