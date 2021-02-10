Экономист: IT-технологии могут вытеснить человека с рабочего места

Цифровая экономика требует быстрого реагирования на изменения рынка труда, вложений в человеческий капитал и его адаптации к новым условиям, программных мер со стороны государства. Так, информационные технологии могут вытеснить человека с его рабочего места. Об этом на онлайн-конференции "Перспективы и риски глобальной цифровизации" сообщила экономист Нургуль Акимова.

Иначе говоря, на рынке труда произойдут следующие изменения:

неизбежное сокращение производственной сферы с одновременным ростом численности занятых в сфере услуг; распространение практики удаленной работы (в том числе и трансграничной); существенное изменение квалификационных требований в большинстве "традиционных" профессий; значительное сокращение (вплоть до полного исчезновения) некоторых "традиционных" профессий с одновременным появлением новых.

- Отечественный рынок труда практически не менялся под влиянием цифровых технологий. Однако ускоряющаяся цифровизация, в первую очередь экономики, ставит перед государством задачи, с которыми оно прежде не сталкивалось. Проблемы занятости населения в новых условиях приобретают новый смысл. Человеческий и социальный капитал рассматриваются в качестве ключевых источников богатства, что требует концептуального переключения сознания людей с позиции "максимизации прибыли" на позицию "максимизации полезности", - подчеркивает Акимова.

Данные официальной статистики показывают, что в тех секторах экономики, где внедряются новые технологии, темпы создания новых рабочих мест уменьшаются.

- В то время, как в традиционных секторах, например, в сельском хозяйстве и строительстве (где человеческий труд дешевле машинного оборудования) ситуация почти не меняется, - добавила экономист.

Напомним, организатором конференции выступил Фонд "Евразийцы – новая волна" в партнерстве с Международным университетом КР.