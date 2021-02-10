Экономист: IT-технологии могут вытеснить человека с рабочего места

Цифровая экономика требует быстрого реагирования на изменения рынка труда, вложений в человеческий капитал и его адаптации к новым условиям, программных мер со стороны государства. Так, информационные технологии могут вытеснить человека с его рабочего места. Об этом на онлайн-конференции "Перспективы и риски глобальной цифровизации" сообщила экономист Нургуль Акимова.
Иначе говоря, на рынке труда произойдут следующие изменения:
- Отечественный рынок труда практически не менялся под влиянием цифровых технологий. Однако ускоряющаяся цифровизация, в первую очередь экономики, ставит перед государством задачи, с которыми оно прежде не сталкивалось. Проблемы занятости населения в новых условиях приобретают новый смысл. Человеческий и социальный капитал рассматриваются в качестве ключевых источников богатства, что требует концептуального переключения сознания людей с позиции "максимизации прибыли" на позицию "максимизации полезности", - подчеркивает Акимова.
Данные официальной статистики показывают, что в тех секторах экономики, где внедряются новые технологии, темпы создания новых рабочих мест уменьшаются.
- В то время, как в традиционных секторах, например, в сельском хозяйстве и строительстве (где человеческий труд дешевле машинного оборудования) ситуация почти не меняется, - добавила экономист.
Напомним, организатором конференции выступил Фонд "Евразийцы – новая волна" в партнерстве с Международным университетом КР.