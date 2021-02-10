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Экономист: IT-технологии могут вытеснить человека с рабочего места

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- Виктория Гунгер
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Цифровая экономика требует быстрого реагирования на изменения рынка труда, вложений в человеческий капитал и его адаптации к новым условиям, программных мер со стороны государства. Так, информационные технологии могут вытеснить человека с его рабочего места. Об этом на онлайн-конференции "Перспективы и риски глобальной цифровизации" сообщила экономист Нургуль Акимова.

Иначе говоря, на рынке труда произойдут следующие изменения:

  1. неизбежное сокращение производственной сферы с одновременным ростом численности занятых в сфере услуг;
  2. распространение практики удаленной работы (в том числе и трансграничной);
  3. существенное изменение квалификационных требований в большинстве "традиционных" профессий;
  4. значительное сокращение (вплоть до полного исчезновения) некоторых "традиционных" профессий с одновременным появлением новых.

- Отечественный рынок труда практически не менялся под влиянием цифровых технологий. Однако ускоряющаяся цифровизация, в первую очередь экономики, ставит перед государством задачи, с которыми оно прежде не сталкивалось. Проблемы занятости населения в новых условиях приобретают новый смысл. Человеческий и социальный капитал рассматриваются в качестве ключевых источников богатства, что требует концептуального переключения сознания людей с позиции "максимизации прибыли" на позицию "максимизации полезности", - подчеркивает Акимова.

Данные официальной статистики показывают, что в тех секторах экономики, где внедряются новые технологии, темпы создания новых рабочих мест уменьшаются.

- В то время, как в традиционных секторах, например, в сельском хозяйстве и строительстве (где человеческий труд дешевле машинного оборудования) ситуация почти не меняется, - добавила экономист.

Напомним, организатором конференции выступил Фонд "Евразийцы – новая волна" в партнерстве с Международным университетом КР.


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URL: https://www.vb.kg/397186
Теги:
безработица, правительство, информационные технологии, Кыргызстан, экономика
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