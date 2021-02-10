Встреча с членами партии "Мекенчил" и застройщиками - первые дела и.о. мэра

Новоиспеченный и.о. мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов полноценно приступил к работе. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Кудайбергенов в первую очередь встретился с представителями партии "Мекенчил".

"Обсуждены вопросы и алгоритм исполнения требований народа, озвученные во время событий 5-6 октября 2020 года", - поясняют в мэрии.

Также, как стало известно, состоялось рабочее совещание с представителями штаба застройщиков по вопросам узаконения земельных участков под существующие домостроения в рамках правового поля.

Напомним, что Бактыбек Кудайбергенов назначен и.о. мэра Бишкека сегодня, 10 февраля.