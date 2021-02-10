Пресечен канал контрабандного ввоза ювелирных изделий в Кыргызстан

Антикоррупционной службой ГКНБ КР в рамках проводимых мероприятий по выявлению и пресечению коррупционных проявлений в сфере внешнеэкономической деятельности выявлен факт контрабандного ввоза драгоценных металлов на территорию Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, 9 февраля 2021 года сотрудниками АКС ГКНБ в международном аэропорту "Манас" при попытке пересечения таможенной зоны без соответствующего таможенного оформления задержана гражданка КР Т.Л., 1981 года рождения, которая прибыла авиарейсом из-за рубежа.

В ходе досмотра багажа обнаружены ювелирные золотые изделия общим весом более 17 кг стоимостью более 53 млн. сомов.

В настоящее время в рамках имеющегося досудебного производства проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.