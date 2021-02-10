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Уголовное дело Карганбека Самакова пересмотрят. Приговор отменен

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- Оксана Гут
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Обвинительный приговор в отношении экс-депутата Карганбека Самакова отменен. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда КР.

"Постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 3 февраля 2021 года приговоры Октябрьского районного суда г. Бишкек от 19 декабря 2017 года и Бишкекского городского суда от 1 июня 2018 года в отношении Самакова Карганбека отменены. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Октябрьский районный суд г. Бишкек в ином составе суда", - говорится в сообщении.

Напомним, Карганбек Самаков был задержан ГКНБ в рамках уголовного дела в мае 2015 года. Позже он был осужден по статье 303 УК КР по фактам незаконной трансформации земельных участков общей площадью 262 гектара, находящихся в Кара-Жыгачском, Байтикском и Лебединовском айылных округах Аламудунского района Чуйской области.


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URL: https://www.vb.kg/397191
Теги:
Верховный суд, земельный участок, коррупция, приговор, суд, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, уголовное дело, Карганбек Самаков
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