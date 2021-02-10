Уголовное дело Карганбека Самакова пересмотрят. Приговор отменен

Обвинительный приговор в отношении экс-депутата Карганбека Самакова отменен. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда КР.

"Постановлением Верховного суда Кыргызской Республики от 3 февраля 2021 года приговоры Октябрьского районного суда г. Бишкек от 19 декабря 2017 года и Бишкекского городского суда от 1 июня 2018 года в отношении Самакова Карганбека отменены. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Октябрьский районный суд г. Бишкек в ином составе суда", - говорится в сообщении.

Напомним, Карганбек Самаков был задержан ГКНБ в рамках уголовного дела в мае 2015 года. Позже он был осужден по статье 303 УК КР по фактам незаконной трансформации земельных участков общей площадью 262 гектара, находящихся в Кара-Жыгачском, Байтикском и Лебединовском айылных округах Аламудунского района Чуйской области.