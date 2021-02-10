Глава государства принял министра энергетики и промышленности КР

Президент КР Садыр Жапаров сегодня, 10 февраля, принял министра энергетики и промышленности Кубанычбека Турдубаева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Обсуждены меры по обеспечению бесперебойного электроснабжения потребителей, укреплению энергетической безопасности и повышению промышленного потенциала страны.

Также обсуждены вопросы по режиму работы отечественной энергосистемы в текущий и предстоящие периоды, реализации инвестиционных проектов в энергоотрасли для наращивания генерирующих энергомощностей и развития возобновляемых источников энергии.

Министр Кубанычбек Турдубаев проинформировал о реализуемых задачах по обеспечению успешного прохождения отопительного периода и перспективах дальнейшего развития энергетической отрасли и промышленности в целом.

Кубанычбек Турдубаев отметил готовность энергослужб нести усиленную работу для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей страны.

Глава государства подчеркнул, что вопрос бесперебойного электроснабжения населения республики является одной из чрезвычайно значимых задач и сохранение устойчивой работы стратегического энергетического оборудования является первостепенной мерой ведомств и хозяйствующих субъектов отечественной энергетической отрасли.

Садыр Жапаров отметил необходимость скорейшего начала практических работ по вводу новых энергетических мощностей, задействования потенциала возобновляемых источников энергии.

Обратил внимание на значимость повышения экспортного потенциала страны в перспективе и выхода на рентабельность энергосистемы в целом.

Президент Садыр Жапаров еще раз подчеркнул важность укрепления энергетической безопасности страны, повышения промышленного потенциала республики и привлечения дополнительных инвестиций в указанные сферы.