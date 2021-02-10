Авторы сериала "Поколение Пандемии: Кыргызстан 2020" объявили кастинг

На сериал "Поколение Пандемии: Кыргызстан 2020" требуются актеры. Об этом редакции VB.KG сообщила второй режиссер проекта Айзада Амангельди.
"На главные и второстепенные роли.
- Мужчины 30-50 лет
- Женщины 30-50 лет
- Дети 0-16 лет
- Пожилые Мужчины и Женщины 50+
Кастинг проводится удаленно, в связи с эпидемиологической ситуацией. На вотсап номер +996 555 771 563 отправляйте:
- ФИО;
- год рождения;
- фото лица без макияжа и фильтров;
- фото в полный рост; (укажите рост в см)
- информация есть ли опыт в кино.
Если ваш типаж подойдет на определенную позицию, то с вами свяжется кастинг директор и пригласит на видеопробы".