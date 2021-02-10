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Авторы сериала "Поколение Пандемии: Кыргызстан 2020" объявили кастинг

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- Бакыт Басарбек
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На сериал "Поколение Пандемии: Кыргызстан 2020" требуются актеры. Об этом редакции VB.KG сообщила второй режиссер проекта Айзада Амангельди.

"На главные и второстепенные роли.

- Мужчины 30-50 лет

- Женщины 30-50 лет

- Дети 0-16 лет

- Пожилые Мужчины и Женщины 50+

Кастинг проводится удаленно, в связи с эпидемиологической ситуацией. На вотсап номер +996 555 771 563 отправляйте:

- ФИО;

- год рождения;

- фото лица без макияжа и фильтров;

- фото в полный рост; (укажите рост в см)

- информация есть ли опыт в кино.

Если ваш типаж подойдет на определенную позицию, то с вами свяжется кастинг директор и пригласит на видеопробы".


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URL: https://www.vb.kg/397193
Теги:
кино, Бишкек, Кыргызстан
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