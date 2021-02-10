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Впервые в британскую разведку начнут принимать инородцев

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Британская разведка МИ-6 впервые за свою историю ослабит требования к кандидатам: теперь нанимать в качестве шпионов будут в том числе и инородцев. Людей с иным происхождением и вторым гражданством будут брать на работу для разнообразия, сообщает газета The Times.

Для подачи заявки все еще требуется паспорт Великобритании, однако теперь рассматривать будут и тех, кто родился в других странах. Для некоторых должностей будет разрешено двойное гражданство, остальным придется отказаться от второго паспорта.

Источник издания в рядах разведки рассказал, что наличие в личном составе людей разных национальностей сделает работу МИ-6 более эффективной. Цель такого шага - вербовать людей из как можно более широкого круга и создать рабочий коллектив "с разнообразным мышлением, а не такой, где все мыслят похожим образом".

В августе прошлого года стало известно, что секретные агенты МИ-6 спустя 60 лет вновь получат лицензию на убийство врагов страны. Об этом заявила министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/397196
Теги:
Великобритания
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