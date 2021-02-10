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МИД РТ о Торткульском водохранилище. Ведомство просит проверять информацию

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- Екатерина Улитина
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МИД Таджикистана сделал заявление относительно высказываний политических деятелей Кыргызстана по передаче Торткульского водохранилища.

"Министерство иностранных дел Республики Таджикистан, обратив внимание на недавние высказывания отдельных политических деятелей Кыргызской Республики о якобы имевшей место передачи истока Торткульского водохранилища Республике Таджикистан, отмечает, что процесс делимитации и демаркации линии прохождения таджикско-кыргызской Государственной границы не завершен. Переговоры правительственных делегаций Республики Таджикистан и Кыргызской Республики по вопросам границы продолжаются.

Участок территории, по которой проходит исток, упомянутый депутатом Жогорку Кенеш, до завершения процесса делимитации таджикско–кыргызской государственной границы, в соответствии с нормами международного права, считается неделимитированым. На данный момент никакой речи о передаче одной стороной какого-либо спорного участка другой стороне быть не может", - говорится в заявлении.

Министерство убедительно призывает политических деятелей соседней страны подходить к заявлениям и высказываниям о таджикско-кыргызской границе с большой осторожностью, так как распространение непроверенных сведений могут способствовать дестабилизации ситуации на приграничных территориях двух братских государств.

Напомним, премьер-министр Улукбек Марипов отвечая на вопросы депутатов упомянул, что исток Торт-Кульского водохранилища передан Таджикистану. Политик на этом же заседании поправился и сказал, что имел в виду Кайырму. На следующий день в Бишкеке прошел митинг из-за высказывания Марипова.


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URL: https://www.vb.kg/397200
Теги:
МИД, Таджикистан, Кыргызстан, Улукбек Марипов
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