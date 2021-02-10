МИД РТ о Торткульском водохранилище. Ведомство просит проверять информацию

МИД Таджикистана сделал заявление относительно высказываний политических деятелей Кыргызстана по передаче Торткульского водохранилища.

"Министерство иностранных дел Республики Таджикистан, обратив внимание на недавние высказывания отдельных политических деятелей Кыргызской Республики о якобы имевшей место передачи истока Торткульского водохранилища Республике Таджикистан, отмечает, что процесс делимитации и демаркации линии прохождения таджикско-кыргызской Государственной границы не завершен. Переговоры правительственных делегаций Республики Таджикистан и Кыргызской Республики по вопросам границы продолжаются.

Участок территории, по которой проходит исток, упомянутый депутатом Жогорку Кенеш, до завершения процесса делимитации таджикско–кыргызской государственной границы, в соответствии с нормами международного права, считается неделимитированым. На данный момент никакой речи о передаче одной стороной какого-либо спорного участка другой стороне быть не может", - говорится в заявлении.

Министерство убедительно призывает политических деятелей соседней страны подходить к заявлениям и высказываниям о таджикско-кыргызской границе с большой осторожностью, так как распространение непроверенных сведений могут способствовать дестабилизации ситуации на приграничных территориях двух братских государств.

Напомним, премьер-министр Улукбек Марипов отвечая на вопросы депутатов упомянул, что исток Торт-Кульского водохранилища передан Таджикистану. Политик на этом же заседании поправился и сказал, что имел в виду Кайырму. На следующий день в Бишкеке прошел митинг из-за высказывания Марипова.