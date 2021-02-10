Британская ученая из КР Асель Сартбаева стала послом программы ЮНИСЕФ

Известная британская ученая из Кыргызстана, профессора химии Университета Бата и члена Королевского научного общества в Великобритании, ведущего новаторские исследования по обеспечению безопасности детских вакцин при любых температурах, Асель Сартбаева назначена послом программы "Девочки в науке". Об этом сообщили в ЮНИСЕФ.

Как отмечается, доктор Асель Сартбаева проявляет особый интерес к правам детей и популяризации науки среди детей. В настоящее время она работает над производством фильмов для детей младшего школьного возраста, объясняющих экспериментальную химию и такие процессы, как кристаллизация и полимеризация.

- В 2020 году ЮНИСЕФ запустил программу "Девочки в науке", направленную на расширение прав и возможностей 500 девочек из новостроек и сел, чтобы они могли преуспеть в области науки, техники, инженерной деятельности и математики и получить больше возможностей для карьерного роста. На сегодняшний день почти 400 школьниц участвуют в дополнительных занятиях по подготовке к общереспубликанскому тестированию (ОРТ), чтобы иметь больше возможностей для зачисления на факультеты естественных наук и информационных технологий после окончания школы. Программа "Девочки в науке" охватывает 500 школьниц в возрасте 14–18 лет, которым будет оказана помощь в их подготовке в качестве тренеров для обучения сверстниц, ролевых моделей в их общинах, потенциально способных привлечь и вдохновить тысячи девочек стать активными и эффективными проводницами перемен. Девушки, участвующие в программе, назвали доктора Асель Сартбаеву своей ролевой моделью в продолжении научной карьеры, - говорится в информации.

В этом году Международный день женщин и девочек в науке посвящено теме: "Женщины-ученые на передовой в борьбе с COVID-19" и объединяет экспертов, работающих в областях, связанных с пандемией, из разных уголков мира, добавили в ЮНИСЕФ.