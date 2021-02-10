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Женщина убила мужа молотком и пришла с повинной в милицию

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- Екатерина Улитина
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В Кемине в ночь с 9 на 10 февраля произошло убийство. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По их данным, убийство произошло на почве семейной ссоры. Супружеская пара вернулась домой из гостей, во время выяснений отношений жена несколько раз ударила супруга молотком по голове. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

В милиции отмечают, что после убийства женщина сама пришла в ОВД Кеминского района с повинной.

"Женщина вину в совершении преступления признала полностью и написала явку с повинной. Что заставило ее замахнуться на супруга молотком, сейчас выясняют сотрудники милиции, все подробные обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении областной милиции.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Кеминского района по признакам преступления предусмотренного ст.130 (убийство) УК Кыргызской Республики.

В настоящее время назначены комплекс необходимых судебно-криминалистических экспертиз, проводятся следственные действия.

Убитым оказался 53-летний С.К., задержанная 45-летняя Д.Р.  

Досудебное производство продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/397203
Теги:
убийство, Чуйская область, Кыргызстан, УВД
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