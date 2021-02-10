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Олимпийский чемпион назначен советником главы Минкультуры КР

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- Бакыт Басарбек
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Каныбек Осмоналиев приказом министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики утвержден на должность советника министра на общественных началах в сфере спорта.

Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Кайрат Иманалиев встретился с победителем Олимпийских игр 1980 года, четырехкратным чемпионом Мира и двукратным чемпионом Европы по тяжелой атлетике Каныбеком Осмоналиевым.

Во встрече были обсуждены вопросы развития спорта и физической культуры в стране, формирования социально-ответственного поведения подрастающего поколения.


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URL: https://www.vb.kg/397206
Теги:
Каныбек Осмоналиев, Министерство культуры и туризма, назначение, Кыргызстан
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