В ОДКБ укрепится потенциал ее Миротворческих сил

Страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности придают особое внимание развитию ее Миротворческих сил. Об этом заявил на брифинге в Москве Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"Будет продолжено дальнейшее развитие Миротворческих сил ОДКБ. Оно в первую очередь, направлено на повышение оперативной и тактической совместимости миротворческих контингентов государств–членов ОДКБ для использования в миротворческих операциях под эгидой ООН", - отметил Зась.

В настоящее время, по его словам, отрабатываются механизмы задействования таких контингентов в миротворческой деятельности ООН. На состоявшейся 2 декабря 2020 года сессии Совет коллективной безопасности были одобрены изменения в действующее Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ, предусматривающие возможность привлечения ее Миротворческих сил к миротворческим миссиям ООН через "координирующее государство" – член ОДКБ.

Также в состав этих сил предусматривается включить медицинский отряд специального назначения.

Кроме того, впервые в практике совместной оперативной и боевой подготовки на командно-штабном учении с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство – 2020" была сформирована Миротворческая миссия. Опробован алгоритм ее работы в зоне конфликта на территории государства, не входящего в ОДКБ.

Определена и базовая учебно-методическая организация по подготовке персонала Миротворческих сил ОДКБ – это Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации.

Миротворческие силы ОДКБ – совокупность соответствующих контингентов, предназначенных для участия в ее миротворческих операциях. Для комплектования данных сил государства-партнеры в соответствии со своим национальным законодательством выделяют на постоянной основе миротворческие контингенты. Они представляют из себя специально подготовленные военные, милицейские (полицейские) и гражданские персоналы, а также силы и средства, предоставляемые этими странами в состав Миротворческих сил ОДКБ. Общая численность последних – около 3 600 человек.

Ежегодно с 2012 года проходят учения этих сил "Нерушимое братство", в ходе которых отрабатывается выполнение комплекса задач. В их числе -разъединение конфликтующих сторон, создание буферной зоны, сопровождение гуманитарных грузов, блокирование и ликвидация лагерей подготовки незаконных вооруженных формирований, освобождение заложников, эвакуация раненых.

Летом 2014 года учения Коллективных миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство" проводилось на военном полигоне "Ала-Тоо" в Кыргызстане. В них приняли участие десять батальонов стран-партнеров - по три батальона от России и Казахстана, от остальных государств - Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана - по одному.