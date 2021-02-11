Погода
$ 84.29 - 84.48
€ 101.27 - 102.52

В ОДКБ укрепится потенциал ее Миротворческих сил

216  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Страны-члены Организации Договора о коллективной безопасности придают особое внимание развитию ее Миротворческих сил. Об этом заявил на брифинге в Москве Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

"Будет продолжено дальнейшее развитие Миротворческих сил ОДКБ. Оно в первую очередь, направлено на повышение оперативной и тактической совместимости миротворческих контингентов государств–членов ОДКБ для использования в миротворческих операциях под эгидой ООН", - отметил Зась.

В настоящее время, по его словам, отрабатываются механизмы задействования таких контингентов в миротворческой деятельности ООН. На состоявшейся 2 декабря 2020 года сессии Совет коллективной безопасности были одобрены изменения в действующее Соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ, предусматривающие возможность привлечения ее Миротворческих сил к миротворческим миссиям ООН через "координирующее государство" – член ОДКБ.

Также в состав этих сил предусматривается включить медицинский отряд специального назначения.

Кроме того, впервые в практике совместной оперативной и боевой подготовки на командно-штабном учении с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство – 2020" была сформирована Миротворческая миссия. Опробован алгоритм ее работы в зоне конфликта на территории государства, не входящего в ОДКБ.

Определена и базовая учебно-методическая организация по подготовке персонала Миротворческих сил ОДКБ – это Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации.

Миротворческие силы ОДКБ – совокупность соответствующих контингентов, предназначенных для участия в ее миротворческих операциях. Для комплектования данных сил государства-партнеры в соответствии со своим национальным законодательством выделяют на постоянной основе миротворческие контингенты. Они представляют из себя специально подготовленные военные, милицейские (полицейские) и гражданские персоналы, а также силы и средства, предоставляемые этими странами в состав Миротворческих сил ОДКБ. Общая численность последних – около 3 600 человек.

Ежегодно с 2012 года проходят учения этих сил "Нерушимое братство", в ходе которых отрабатывается выполнение комплекса задач. В их числе -разъединение конфликтующих сторон, создание буферной зоны, сопровождение гуманитарных грузов, блокирование и ликвидация лагерей подготовки незаконных вооруженных формирований, освобождение заложников, эвакуация раненых.

Летом 2014 года учения Коллективных миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство" проводилось на военном полигоне "Ала-Тоо" в Кыргызстане. В них приняли участие десять батальонов стран-партнеров - по три батальона от России и Казахстана, от остальных государств - Армении, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана - по одному.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397211
Теги:
ОДКБ, армия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  