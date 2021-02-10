Дело Зилалиева: Новые подробности об 1 млн$ в банковской ячейке

Дуйшенбек Зилалиев на последнем судебном заседании подробно рассказал о найденных в банковской ячейке 890 тыс. долларов США и причастности к ним экс-главы КР Сооронбая Жээнбекова и бывшего главы правительства Сапара Исакова.

Зилалиев заявляет, что неясно, откуда взялись столь неясные суммы.

- Какие-то деньги якобы изъяли, и распиарили на всю страну. При этом доказать ничего не смогли. Эти деньги у меня не изымались и нет этих денег в материалах уголовного дела. Нет также и флэшки, а только непонятно откуда взявшаяся запись из банка летом 2017 года. Напомню, задержали меня зимой 2018 года, то есть, почти через 1,5 года! Все на это закрывают глаза. Почему? Да, потому, что если уберут этот эпизод, все дело рухнет. Так как основанием для возбуждения уголовного дела послужила эта запись, - подчеркнул на судебном процессе Зилалиев.

Примечательно, что в ходе судебного процесса в первой инстанции стало известно, что сотрудники банка не проверяли найденные денежные средства на подлинность, так как это не входит в их компетенцию.

Что касается роли Жээнбекова и Исакова в этом деле, то их отношение косвенное.

- У меня нет неприязненных отношений к Сооронбаю Жээнбекову, и никогда не было. Уже за решеткой я наслушался, что все эти преследования в отношении меня шли от него. Но я в это не верю, поскольку у меня нет доказательств. В тот момент я был у него на приеме и сказал, что есть компании, которые хотят помочь его предвыборной кампании. Про суммы экс-президент не знал, он назвал имя человека, которому я должен был передать в штаб, и разговор был закончен. Второй раз мы вернулись к этому разговору, когда он был избран президентом - пояснил в ходе судебного заседания Зилалиев.

Также он отметил, что Исаков был не в курсе суммы, не знал он и о банковской ячейке. Но будучи вице-премьером, его, как главу правительства, Зилалиев поставили в курс дела.