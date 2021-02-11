Борьба со стихийной торговлей в Бишкеке не более чем показуха

Борьба со стихийной торговлей в столице не более чем показуха. О чем "Вечерка" не раз говорила и что наглядно иллюстрирует этот снимок.

На фото перекресток улицы Безымянной и дороги, уходящей вверх в 7 микрорайон. Это возле Орто–Сайского рынка. Торговля картошкой и луком ведется здесь прямо на проезжей части! Да еще и под знаком "остановка запрещена".

Торговец на фото ведет свою деятельность именно на этом месте уже более полугода. Рядом с ним постоянно торгует еще один такой же коммерсант (в тот момент его не было, так как он распродал товар).

А теперь самое интересное - все рейды, проводимые Октябрьской администрацией и мэрией за указанный период времени, обошли этих стихийных торговцев стороной. Их не убирали даже на несколько дней, даже для видимости борьбы со стихийной торговлей.

Здесь практически каждый день работают сотрудники патрульной милиции. Они, конечно, не должны наказывать нерадивых бизнесменов за стихийную торговлю, но обязаны убрать их с проезжей части, которая находятся в их прямой юрисдикции. Но стражи порядка мило (на снимке) беседуют с торговцем и не предпринимают никаких мер по демонтажу его торговой точки с проезжей части. Скажем больше. Автор материала несколько раз видел, как в вечернее время милиционеры (неизвестно, эти или другие) брали у этих торговцев с проезжей части пакеты с овощами.

Конечно, можно предположить, что они все–таки расплачивались или являются знакомыми и брали овощи в долг. Но что–то очень сомнительно. Не зря же так вольготно чувствуют себя на дороге эти два торговца.

Выводы же пусть делают в мэрии. И наконец серьезно займутся борьбой с незаконной торговлей, а не показухой.