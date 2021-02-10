Погода
$ 84.29 - 84.48
€ 101.27 - 102.52

Задержан муфтий Кыргызстана Максат ажы Токтомушев

261  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

ГКНБ задержан муфтий Кыргызстана Максат ажы Токтомушев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, ГКНБ ведется досудебное производство в отношении задержанного накануне главного бухгалтера ДУМК Ж.Б. по факту дачи сотрудникам Госкомитета взятки в особо крупном размере.

По результатам проведенных следственных действий были получены неопровержимые доказательства причастности муфтия М.а.Т. к совершению данного преступления, а также к финансовым нарушениям, связанным с использованием денежных средств, внесенных паломниками для совершения "Хаджа".

На основании полученных доказательств, 10 февраля 2021 года муфтий М.а.Т. был задержан по подозрению в совершении преступления и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Следствие по вышеперечисленным фактам продолжается, по результатам которого всем фигурантам уголовных дел будет дана соответствующая юридическая оценка, о чем общественность будет своевременно информироваться.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397216
Теги:
ГКНБ, муфтият, задержание, Максатбек ажы Токтомушев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  