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В Великобритании выявили ещё две новые мутации коронавируса

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Британские специалисты выявили на территории страны ещё две новых мутации Covid-19, сообщает The Sun.

Один из новых штаммов КВИ обнаружили в Бристоле и Манчестере, второй – в Ливерпуле. Штамм из Бристоля отнесён к категории "вызывающих беспокойство" врачей. Он отличается от ранее выявленного "кентского" варианта Covid-19 мутацией в шиповидном белке, которая также присутствует у бразильского и южноафриканского штаммов.

"Этот вариант произошёл непосредственно от штамма Kent. Он позволяет вирусу сопротивляться воздействию вакцин", – отмечает издание.

Ливерпульский вариант инфекции пока отнесён к категории изучаемых. На сегодня в Великобритании выявили 76 случаев заражения бристольским и ливерпульским штаммами.

Врачи заявили, что теперь в Великобритании присутствует четыре мутации коронавируса, относящихся к категории "вызывающих беспокойство". Кроме кентского и бристольского вариантов к ним причисляют штаммы из ЮАР и Бразилии.

Между тем глава американской корпорации Johnson & Johnson Алекс Горски заявил в эфире CNBC, что из-за появления новых штаммов коронавируса может потребоваться ежегодное проведение вакцинации. По его мнению, изменения вируса могут сказаться на эффективности вакцин.

"Думаю, по мнению большинства, в течение следующих нескольких лет мы будем делать прививку от коронавируса так же, как делаем прививки от гриппа. Как я полагаю, мы пока не знаем, что именно будут включать в себя эти прививки", – сказал Алекс Горски.

Источник: informburo.kz


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URL: https://www.vb.kg/397217
Теги:
Великобритания, коронавирус
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