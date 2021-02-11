Погода
$ 84.29 - 84.48
€ 101.27 - 102.52

На Иссык-Куле задержаны члены ОПГ, вымогавшие деньги у местного жителя

250  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Оперативники ОБОП СКМ УВД Иссык-Кульской области при проведении следственно-оперативных мероприятий по подозрению вымогательства задержали троих мужчин, состоящих на оперативном учете МВД КР, как члены организованной преступной группировки. Об этом сообщает УВД Иссык-Кульской области.

4-февраля сотрудникам ОБОП СКМ УВД Иссык-Кульской области поступила оперативная информация о том, что к 32-летнему жителю села Шаты Тюпского района приехал малознакомый парень, прадставившийся Элдияром. Они и его друзья путем вымогательства завладели 410 тысячами сомами и 2 тысячами долларов США.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП ОВД Тюпского района и в соответствии со ст. 203 ч.2 (Вымогательство совершенное группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Кыргызской Республики было начато досудебное производство.

В рамках досудебного производства были проведены следственно-оперативные мероприятия и были установлены подозреваемые лица причастные к данному преступлению. Ими оказались, жители города Чолпон-Аты, 22-летний Э.Э. и 29-летний Ш.Р., а также 24-летний житель Талаской области Р.А., которые состоят на оперативном учете МВД КР как члены организованной преступной группировки.

В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий оперативниками ОБОП СКМ УВД Иссык-Кульской области были установлены места нахождения подозреваемых и были произведены их задержания.

Задержанные по подозрению в вымогательстве водворены в ИВС ОВД г. Каракол до принятия меры пресечения судом.

В рамках досудебного производства ведется следствия.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397219
Теги:
вымогательство, задержание, ОПГ, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  