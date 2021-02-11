На Иссык-Куле задержаны члены ОПГ, вымогавшие деньги у местного жителя

Оперативники ОБОП СКМ УВД Иссык-Кульской области при проведении следственно-оперативных мероприятий по подозрению вымогательства задержали троих мужчин, состоящих на оперативном учете МВД КР, как члены организованной преступной группировки. Об этом сообщает УВД Иссык-Кульской области.

4-февраля сотрудникам ОБОП СКМ УВД Иссык-Кульской области поступила оперативная информация о том, что к 32-летнему жителю села Шаты Тюпского района приехал малознакомый парень, прадставившийся Элдияром. Они и его друзья путем вымогательства завладели 410 тысячами сомами и 2 тысячами долларов США.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП ОВД Тюпского района и в соответствии со ст. 203 ч.2 (Вымогательство совершенное группой лиц по предварительному сговору) Уголовного кодекса Кыргызской Республики было начато досудебное производство.

В рамках досудебного производства были проведены следственно-оперативные мероприятия и были установлены подозреваемые лица причастные к данному преступлению. Ими оказались, жители города Чолпон-Аты, 22-летний Э.Э. и 29-летний Ш.Р., а также 24-летний житель Талаской области Р.А., которые состоят на оперативном учете МВД КР как члены организованной преступной группировки.

В ходе дальнейших следственно-оперативных мероприятий оперативниками ОБОП СКМ УВД Иссык-Кульской области были установлены места нахождения подозреваемых и были произведены их задержания.

Задержанные по подозрению в вымогательстве водворены в ИВС ОВД г. Каракол до принятия меры пресечения судом.

В рамках досудебного производства ведется следствия.