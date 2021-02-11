Кулов: Если теперь суды будут объективны, Тюлеев будет полностью оправдан

Ранее, 9 февраля, Верховный суд КР отменил приговоры предыдущих инстанций в отношении экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева. Дело, которое изначально многие считали политическим заказом, отравлено на новое рассмотрение.

Экс-премьер-министр, бывший мэр г. Бишкек и экс-глава МВД и МНБ КР Феликс Кулов поделился с корреспондентом Elgezit.kg своими мыслями насчет решения Верховного суда.

Феликс Шаршенбаевич, как вы думаете, было ли уголовное преследование Наримана Тюлеева политическим заказом? Если да, то кому это было нужно и почему?

- Если в уголовном деле нет юридических оснований, а этот как раз случай с Нариманом Тюлеевым, то тогда уголовное преследование может иметь причины или личного, или политического характера. Не исключаю, что две эти причины могли совместиться. Однако, конкретные фамилии заказчиков назвать не смогу, так как не имею привычки говорить догадками.

Какие нарушения законодательства были в период проведения предварительного и судебного следствия? На чем базировалась доказательная база обвинения?

- Нарушений было много. Основное обвинение было построено на том, что Наримана Тюлеева обвинили в искусственном завышении стоимости закупленных столичной мэрией автобусов. Хотя и сторона защиты предоставила многочисленные официальные документы, что автобусы были закуплены по надлежащей цене, суды вынесли обвинительное решение. Были и многочисленные процессуальные нарушения. В то время Нариман Тюлеев был парламентарием и обладал депутатской неприкосновенностью. Чтобы его задержать, нужно было либо согласие Жогорку Кенеша либо обвинение в совершении особо тяжкого преступления. Тем не менее сотрудники Генпрокуратуры его задержали. Помню, когда группа депутатов, в том числе и я, прибыли в здание Генпрокуратуры и потребовали показать соответствующие документы об его аресте. К нашему удивлению у них не было ни постановления об избрании меры пресечения, ни протокола задержания. Имея поддержку на самом высоком уровне, они смело стряпали этот политический заказ.

Как вы относитесь к тому, что впервые в истории судопроизводства Кыргызстана у человека конфисковали не только личное имущество, но и имущество, которое принадлежало родственникам. Причем многое из них было приобретено до того, как Нариман Тюлеев стал мэром?

- Это было нарушения всех существующих в стране законов и положений. Несмотря на отсутствие доказательной базы прокуратура, а потом и суды конфисковали имущество Наримана Тюлеева, его отца, близких, дальних родственников и даже первой супруги, с которой он разошелся много лет назад. Причем ущерб государству был высчитан не с помощью официальных заключений соответствующих органов, а выведен следователем на калькуляторе. Это был вопиющий беспредел.

По вашему мнению в каком русле теперь пойдет судебное разбирательство? Имеет ли Нариман Тюлеев шансы на полную реабилитацию?

- Надеюсь, что теперь при объективном судебном разбирательстве, Нариман Тюлеев будет полностью оправдан.