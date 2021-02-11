Погода
$ 84.29 - 84.48
€ 101.27 - 102.52

Балбак Тулобаев: Поддержим нового мэра без "келсин-кетсин" протестов

102  0
- Мария Стрельцова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывший и.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев из больницы обратился к горожанам с просьбой потерпеть до мая, и поддержать временно назначенного премьер-министром мэра.

"Давайте, задумаемся все, ведь на нас смотрит весь мир, без "келсин-кетсин" протестов-митингов потерпим до начала мая. В апреле выборы в Горкенеш пройдут, остался один этап до полного входа в правовое поле - будет новая Конституция, в мае Садыр Нургожоевич полноценно приступит к своим полномочиям", - сказал Тулобаев.

9 февраля Балбак Тулобаев официально сложил с себя полномочия. В тот день Эрмек Нургазиев был представлен коллективу. После критики в соцсетях его сняли и на пост и.о. мэра был назначен Бактыбек Кудайбергенов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397225
Теги:
мэрия, Садыр Жапаров, Балбак Тулобаев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  