Балбак Тулобаев: Поддержим нового мэра без "келсин-кетсин" протестов

Бывший и.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев из больницы обратился к горожанам с просьбой потерпеть до мая, и поддержать временно назначенного премьер-министром мэра.

"Давайте, задумаемся все, ведь на нас смотрит весь мир, без "келсин-кетсин" протестов-митингов потерпим до начала мая. В апреле выборы в Горкенеш пройдут, остался один этап до полного входа в правовое поле - будет новая Конституция, в мае Садыр Нургожоевич полноценно приступит к своим полномочиям", - сказал Тулобаев.

9 февраля Балбак Тулобаев официально сложил с себя полномочия. В тот день Эрмек Нургазиев был представлен коллективу. После критики в соцсетях его сняли и на пост и.о. мэра был назначен Бактыбек Кудайбергенов.