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Кримавторитет Досонов сам явился в ГКНБ

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- Екатерина Улитина
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Кримавторитет Кадырбек Досонов, известных под прозвищем Дженго, сам явился в ГКНБ в городе Ош. Об этом в социальных сетях сообщила его адвокат Назгуль Суйунбаева.

По ее словам, Досонов сейчас находится в изоляторе временного содержания, уже сегодня суд может избрать ему меру пресечения.

Накануне, адвокат сообщила, что к ней в дом пришли с обыском. Кроме того, через нее пытались выйти на Кадырбека Досонова, предлагая ему сдаться правоохранительным органам. Адвокат считает, что из задержания решили устроить шоу.

Напомним, вчера ГКНБ сообщил, что вышел на след Кадырбека Досонова, в Ошской области был объявлен план "Перехват".


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URL: https://www.vb.kg/397226
Теги:
ГКНБ, задержание, ОПГ, Кыргызстан, Дженго
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