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Зулушев: Установлено местонахождение Опумбаева и Джунушалиева

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Установлено местонахождение бывшего председателя ГКНБ Орозбека Опумбаева и бывшего министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева. Об этом в ходе передачи "Ынгайсыз суроолор" в эфире Радио "Азаттык" заявил генеральный прокурор КР Курманкул Зулушев.

При этом он не уточнил, где именно находятся бывшие руководителя силовых органов.

"Сейчас проводятся соответствующие мероприятия и в скором времени будет предоставлена более подробная информация", - сказал он.

Напомним, ранее Курманкул Зулушев заявил, что действиям Орозбека Опумбаева и Кашкара Джунушалиева будет дана юридическая оценка.


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URL: https://www.vb.kg/397229
Теги:
Кашкар Джунушалиев, Курманкул Зулушев, Кыргызстан, Орозбек Опумбаев
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