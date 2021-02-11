Зулушев: Установлено местонахождение Опумбаева и Джунушалиева

Установлено местонахождение бывшего председателя ГКНБ Орозбека Опумбаева и бывшего министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева. Об этом в ходе передачи "Ынгайсыз суроолор" в эфире Радио "Азаттык" заявил генеральный прокурор КР Курманкул Зулушев.

При этом он не уточнил, где именно находятся бывшие руководителя силовых органов.

"Сейчас проводятся соответствующие мероприятия и в скором времени будет предоставлена более подробная информация", - сказал он.

Напомним, ранее Курманкул Зулушев заявил, что действиям Орозбека Опумбаева и Кашкара Джунушалиева будет дана юридическая оценка.