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"Узбекистану и Кубе предоставят статус государств-наблюдателей при ЕАЭС"

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- Евгений Денисенко
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Интеграционные процессы в рамках ЕАЭС носят объективный и взаимовыгодный характер. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин в интервью информационному агентству ТАСС.

Панкину был задан вопрос: "В прошлом году крупные политические катаклизмы охватили сразу несколько стран ЕАЭС – Белоруссию, Армению, Киргизию. Нет ли опасений насчет судьбы Союза, могут ли политические факторы привести к распаду Союза?".

В ответ замглавы внешнеполитического ведомства напомнил, что "подобные озабоченности высказывались еще в 2018 году, когда произошли серьезные политические перемены в Армении": "Однако курс Еревана в отношении евразийской интеграции не изменился, Армения была и остается одним из активных участников Союза".

Согласившись, что "минувший год был беспрецедентно "насыщен" политическими катаклизмами, Александр Панкин подчеркнул: "Тем не менее, мы не склонны драматизировать ситуацию в проекции на функционирование ЕАЭС".

"Прежде всего, - сказал Панкин, - необходимо понимать, что интеграционные процессы в рамках ЕАЭС носят объективный и взаимовыгодный характер. Другими словами членство в Союзе – это осознанный выбор государств-членов, в основе которого лежат сугубо экономические соображения и расчет. Именно это ключевое обстоятельство предопределяет "резистентность" (устойчивость к воздействию различных факторов – VB.KG) Союза в отношении всех неэкономических факторов, которые, как может показаться на первый взгляд, должны были бы негативно сказываться на его развитии".

Лучшее тому подтверждение, убежден замминистра, - "стабильная работа всех органов Союза в течение всего 2020 года (в том числе, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса), а также принятие ряда важных решений, которые будут определять дальнейшее развитие интеграционных процессов на ближайшую перспективу".

В этой связи Александр Панкин отметил утверждение главами стран-членов Евразийского экономического союза Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и предоставление Узбекистану и Кубе статуса государства-наблюдателя при ЕАЭС.

Напомним, что упомянутая Стратегия была принята на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось 11 декабря 2020 года в формате видеоконференции. Реализация этого документа, как подчеркивалось, позволит обеспечить опережающее развитие экономик государств-партнеров за счет роста инвестиционной и инновационной активности, формирования гибких механизмов содействия росту и занятости. Кроме того, на саммите был подписан ряд других важных документов интеграционного характера.


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URL: https://www.vb.kg/397230
Теги:
Россия, ЕАЭС
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