Кыргызстан и Россия "лидировали" в ЕАЭС по спаду промпроизводства

В минувшем году промышленное производство в ЕАЭС сократилось на 2,7 процента. В наибольшей степени оно, по данным Евразийской экономической комиссии, отмечено в Кыргызстане и России.

Соответствующую экспресс-информацию представил Департамент статистики ЕЭК. Как следует из материала, в январе – декабре 2020-го индекс промышленного производства ЕАЭС составил 97,3 процента к уровню января – декабря 2019-го.

Наибольшее снижение промышленного производства наблюдалось в Кыргызстане – на 6,6 и России – на 2,9 процента. В то же время Беларуси и Казахстану, несмотря на пандемию, практически удалось сохранить производство на уровне 2019 года. В этих странах спад составил 0,7 процента, а в Армении - 0,9 процента.

Как отмечается в экспресс-информации, по итогам года в ЕАЭС немного выросла обрабатывающая промышленность (на 0,4 процента). При этом наибольшее снижение объемов производства зафиксировано в горнодобывающей промышленности – на 6,5 процента.

В первом квартале 2020 года промышленное производство ЕАЭС находилось на подъеме, однако вследствие ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса, уже со второго квартала началось его резкое снижение. К концу года оно начало стабилизироваться, в декабре прирост по сравнению с ноябрем 2020-го составил 9,9 процента.

В свою очередь, аналитики Евразийского банка развития назвали причины, которые могут сдерживать развитие индустриального сектора Кыргызстана в первом квартале 2021 года. И к числу этих причин отнесли медленное восстановление работы предприятий горнодобывающей отрасли. Снижению общего промышленного производства в Кыргызстане, считают в ЕАБР, способствовали приостановка работы ряда горнодобывающих предприятий и сокращение объема производства золота на руднике Кумтор.

"Центерра Голд" в четвертом квартале 2020 года планировала произвести золота в два раза меньше, чем годом ранее. Это указывает на то, что тенденция падения в обрабатывающей отрасли продолжилась и в декабре 2020 года", - отмечают в ЕАБР.