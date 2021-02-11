Погода
$ 84.29 - 84.48
€ 101.27 - 102.52

Кыргызстан и Россия "лидировали" в ЕАЭС по спаду промпроизводства

118  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В минувшем году промышленное производство в ЕАЭС сократилось на 2,7 процента. В наибольшей степени оно, по данным Евразийской экономической комиссии, отмечено в Кыргызстане и России.

Соответствующую экспресс-информацию представил Департамент статистики ЕЭК. Как следует из материала, в январе – декабре 2020-го индекс промышленного производства ЕАЭС составил 97,3 процента к уровню января – декабря 2019-го.

Наибольшее снижение промышленного производства наблюдалось в Кыргызстане – на 6,6 и России – на 2,9 процента. В то же время Беларуси и Казахстану, несмотря на пандемию, практически удалось сохранить производство на уровне 2019 года. В этих странах спад составил 0,7 процента, а в Армении - 0,9 процента.

Как отмечается в экспресс-информации, по итогам года в ЕАЭС немного выросла обрабатывающая промышленность (на 0,4 процента). При этом наибольшее снижение объемов производства зафиксировано в горнодобывающей промышленности – на 6,5 процента.

В первом квартале 2020 года промышленное производство ЕАЭС находилось на подъеме, однако вследствие ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса, уже со второго квартала началось его резкое снижение. К концу года оно начало стабилизироваться, в декабре прирост по сравнению с ноябрем 2020-го составил 9,9 процента.

В свою очередь, аналитики Евразийского банка развития назвали причины, которые могут сдерживать развитие индустриального сектора Кыргызстана в первом квартале 2021 года. И к числу этих причин отнесли медленное восстановление работы предприятий горнодобывающей отрасли. Снижению общего промышленного производства в Кыргызстане, считают в ЕАБР, способствовали приостановка работы ряда горнодобывающих предприятий и сокращение объема производства золота на руднике Кумтор.

"Центерра Голд" в четвертом квартале 2020 года планировала произвести золота в два раза меньше, чем годом ранее. Это указывает на то, что тенденция падения в обрабатывающей отрасли продолжилась и в декабре 2020 года", - отмечают в ЕАБР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397233
Теги:
Россия, ЕАЭС, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  