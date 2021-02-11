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Владельцы ресторанов Таласа начали платить налоги

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- Мария Стрельцова
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В Таласе владельцы ресторанов начали платить налог на добавленную стоимость своим работникам. Об этом сообщил начальник Таласского городского управления Государственной налоговой службы при правительстве КР Абдыкалык Чынгожоев.

По его словам, крупные рестораны Таласа начали платить за своих сотрудников налог на добавленную стоимость от 50 до 100 процентов.

Ранее полномочный представитель правительства в Таласской области Айбек Бузурманкулов подверг критике тот факт, что владельцы ресторанов платили 5000 сомов в месяц в виде налогов, хотя и зарабатывали неплохие деньги.


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URL: https://www.vb.kg/397234
Теги:
налоги, Талас, Таласская область
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