"Президенту Жапарову нужно открыть колл-центр для обращений граждан к нему"

В целях оптимизации работы Правительства и качественного предоставления государственных услуг населению необходимо создать колл-центр для обращения граждан к Президенту КР. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился глава ОФ "Тилекмат Аке" и общественный деятель Тилек Усупов.

По его словам, колл-центр должен быть привязан к государственной системе "Түндүк".

- При каждом обращений граждан личности будут идентифицироваться по ИНН во избежание фейков и фальши. Далее разговоры будут фиксироваться аудио и видео записями. Каждый обращающийся гражданин должен будет четко озвучить проблему и при возможности предлагать пути решения. На сайте президента граждане смогут найти контактные данные исполнителя, статус обработки обращения и электронную версию ответа на обращения.

Также, граждане смогут обращаться коллективно как общественные объединения. При возникновении общих проблем мы предлагаем организовывать общественно-государственные комиссии.

По мере накопления проблем государственного уровня можно будет организовать телемост между регионами с участием Президента КР в режиме онлайн для выработки решения вопроса.

Если возникнут проблемы межгосударственного уровня, то можно будет организовать телемост с представителями государственных служб соседних стран или дипломатического корпуса международных организаций, - предложил Усупов.

Также он отметил, что подобный колл-центр уже открывался ими в качестве пилотного проекта.

- У нас есть опыт по открытию подобных колл-центров, и мы со своей стороны готовы поделиться своими наработками. Президент близок к народу, но мы предлагаем способ, который сохранит и приумножит это состояние, - добавил он.