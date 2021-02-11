Погода
$ 84.29 - 84.48
€ 101.27 - 102.52

"Президенту Жапарову нужно открыть колл-центр для обращений граждан к нему"

509  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В целях оптимизации работы Правительства и качественного предоставления государственных услуг населению необходимо создать колл-центр для обращения граждан к Президенту КР. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился глава ОФ "Тилекмат Аке" и общественный деятель Тилек Усупов.

По его словам, колл-центр должен быть привязан к государственной системе "Түндүк".

- При каждом обращений граждан личности будут идентифицироваться по ИНН во избежание фейков и фальши. Далее разговоры будут фиксироваться аудио и видео записями. Каждый обращающийся гражданин должен будет четко озвучить проблему и при возможности предлагать пути решения. На сайте президента граждане смогут найти контактные данные исполнителя, статус обработки обращения и электронную версию ответа на обращения.

Также, граждане смогут обращаться коллективно как общественные объединения. При возникновении общих проблем мы предлагаем организовывать общественно-государственные комиссии.

По мере накопления проблем государственного уровня можно будет организовать телемост между регионами с участием Президента КР в режиме онлайн для выработки решения вопроса.

Если возникнут проблемы межгосударственного уровня, то можно будет организовать телемост с представителями государственных служб соседних стран или дипломатического корпуса международных организаций, - предложил Усупов.

Также он отметил, что подобный колл-центр уже открывался ими в качестве пилотного проекта.

- У нас есть опыт по открытию подобных колл-центров, и мы со своей стороны готовы поделиться своими наработками. Президент близок к народу, но мы предлагаем способ, который сохранит и приумножит это состояние, - добавил он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/397235
Теги:
президент, Кыргызстан, активисты, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  