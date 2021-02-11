Сторонники задержанного экс-муфтия митингуют у здания ГКНБ (видео)

Ожидаемое явление, как кого не возьмут спецы сразу митинг !!!
Следующий этап скорее всего неожиданная болезнь задержанного и необходимость срочного лечения ЗА РуБежом!!!!
Стандартный классический сценарий наших чиновников!!!
У здания Госкомитета национальной безопасности собрались сторонники экс-муфтия Максата ажы Токтомушева.
На улице собрались несколько десятков человек и число людей увеличивается. Многие держат плакаты с надписью "Свободу Максату ажы Токтомушеву". Собравшиеся хотят справедливого расследования.
Напомним, Максат ажы Токтомушев накануне был задержан органами ГКНБ в рамках дела о незаконном использовании средств паломников.