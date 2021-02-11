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Сторонники задержанного экс-муфтия митингуют у здания ГКНБ (видео)

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- Екатерина Улитина
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У здания Госкомитета национальной безопасности собрались сторонники экс-муфтия Максата ажы Токтомушева.

На улице собрались несколько десятков человек и число людей увеличивается. Многие держат плакаты с надписью "Свободу Максату ажы Токтомушеву". Собравшиеся хотят справедливого расследования.

Напомним, Максат ажы Токтомушев накануне был задержан органами ГКНБ в рамках дела о незаконном использовании средств паломников.


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URL: https://www.vb.kg/397237
Теги:
ГКНБ, муфтият, задержание, митинг, Кыргызстан, Максатбек ажы Токтомушев
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Комментарии
Патриот
11.02.2021, 13:54

Ожидаемое явление, как кого не возьмут спецы сразу митинг !!!

Следующий этап скорее всего неожиданная болезнь задержанного и необходимость срочного лечения ЗА РуБежом!!!!

Стандартный классический сценарий наших чиновников!!!

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