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Британская ученая, уроженка КР, о том, закончиться ли пандемия Covid-19

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- Виктория Гунгер
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Я думаю, что пандемия будет продолжаться еще долго, пока мы всех не сможем провакцинировать, избавиться от этой болезни у нас точно не получится. Но даже после этого, все равно могут появиться новые штаммы, против которых вакцины не смогут работать. Об этом рассказала в рамках онлайн-конференции на вопрос VB.KG ЮНИСЕФ известная британская ученая из Кыргызстана, профессор химии Университета Бата и член Королевского научного общества в Великобритании, ведущего новаторские исследования по обеспечению безопасности детских вакцин при любых температурах, Асель Сартбаева.

Она отметила, что самый лучший вариант – провакцинироваться как можно быстрее.

- И делать все для того, чтобы как можно меньше передавалась эта болезнь: соблюдать дистанцию, не ходить в места массового скопления людей, обязательно надевать маски, мыть руки с мылом. Это самое лучше, что мы можем сейчас сделать, - подчеркнула Асель Сартбаева.


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URL: https://www.vb.kg/397240
Теги:
вакцина, наука, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус
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