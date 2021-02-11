Британская ученая: Отказа от вакцины Pfizer от правительства КР не было

Я надеюсь, что вакцины Pfizer придут в Кыргызстан в ближайшее время, и мы начнем кампанию по вакцинации. Об этом в рамках онлайн-конференции ЮНИСЕФ заявила известная британская ученая из Кыргызстана, профессор химии Университета Бата и член Королевского научного общества в Великобритании, ведущего новаторские исследования по обеспечению безопасности детских вакцин при любых температурах, Асель Сартбаева.

По ее словам, власти КР сейчас будут искать средства для покупки специального оборудования для их хранения. Насколько я знаю, никакого отказа от вакцины Pfizer не было.

- Когда я увидела заметку об отказе правительства КР от вакцины Pfizer BioNTech, меня это очень расстроило. Но после пяти часов, когда пошла информационная волна, министр здравоохранения КР вышел на пресс-конференцию и сказал, что КР не отказался от вакцины. Насколько я знаю, никакого отказа не было. Государство сейчас найдет оборудование и вакцины от Covid-19 придут в Кыргызстан в ближайшее время, - подчеркнула Асель Сартбаева.