МИД КР готовит новый антикризисный план

Состоялось важное заседание Общественного совета МИД КР с участием министра иностранных дел Руслана Казакбаева. Речь шла, в частности, о том, что кыргызские дипломаты активно участвуют в борьбе с коронавирусной инфекцией в Кыргызстане, стремясь привлекать иностранную помощь. Как объяснил VB.KG информированный источник, антикризисные меры подразумевают не только борьбу с коронавирусом, "но в целом - работу по легитимизации власти, привлечению инвестиций, выстраивания добрососедских отношений, поднятия имиджа Кыргызстана".

А как сообщает пресс-служба МИД, это заседание Общественного совета прошло под председательством его председателя Ишенкуль Болджуровой.

Обсуждены вопросы, связанные с итогами деятельности Министерства и загранучреждений по проведению президентских выборов и референдума в Кыргызстане по форме правления страны, а также деятельность диппредставительств по привлечению инвестиций и защите прав граждан Кыргызской Республики в странах пребывания.

В формате видеоконференцсвязи была заслушана информация о деятельности Посольства КР в Исламской Республике Пакистан по привлечению инвестиций и защите прав и интересов граждан КР в Пакистане. Посол КР в Пакистане Эрик Бейшембиев рассказал о проделанной посольством в 2020 году работе по привлечению инвестиций, продвижению торгово-экономического кыргызско-пакистанского сотрудничества и возвращению граждан КР из ИРП в связи с коронавирусной пандемией.

Министр Казакбаев информировал членов Общественного совета о деятельности МИД по итогам работы в 2020 году, о реализации плана антикризисных мер и пошаговых действий Министерства. Казакбаев выразил свои пожелания насчет активного участия Общественного совета при выстраивании кадровой политики, а также о дальнейшем тесном взаимодействии между министерством и Общественным советом.

Как подчеркнул источник VB.KG, "заседание ОС прошло очень позитивно". Важно, что в МИД в прошлом году был разработан антикризисный план до середины февраля, тот план был утвержден тогдашним премьер-министром Садыром Жапаровым, сейчас разрабатывают новый антикризисный план работы до середины года.