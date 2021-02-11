Асель Сартбаева о том, сложно ли строить карьеру за рубежом

Известная британская ученая из Кыргызстана, профессора химии Университета Бата и члена Королевского научного общества в Великобритании, ведущего новаторские исследования по обеспечению безопасности детских вакцин при любых температурах, Асель Сартбаева ответила в рамках онлайн-конференции ЮНИСЕФ на вопрос VB.KG о том, насколько тяжело женщине-ученому строить карьеру за рубежом.

По ее словам, трудность изначально была в том, что она не из Великобритании, другой расы, довольна молодая.

- Так как есть три стереотипа: сексизм, расизм и этизм. Многие до сих пор считают, что ученый – это белый мужчина пожилых лет. Я надеюсь, что в будущем мы сможем разбить этот стереотип. Все больше ученых мы видим из разных рас, с разными этническими характеристиками, с разных стран мира, говорящих на разных языках. С одной стороны, это все очень тяжело, с другой – мне повезло, что я приехала учиться в Великобританию именно в Кембридж. Там было много людей из разных стран мира. Это очень помогало. Я видела, что у нас всех одинаковые преграды, которые нам нужно пройти для достижения успеха. Поэтому, чем больше мы сможем привлечь молодых девушек в науку из Центральной Азии и КР, в частности, то тем легче будет в будущем путь для всех остальных молодых девушек и женщин, - отметила Асель Сартбаева.

Напомним, в 2020 году ЮНИСЕФ запустил программу "Девочки в науке", направленную на расширение прав и возможностей 500 девочек из новостроек и сел, чтобы они могли преуспеть в области науки, техники, инженерной деятельности и математики и получить больше возможностей для карьерного роста.